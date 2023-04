Antonelli | Osimhen come Haaland | qualcuno proverà a prenderlo anche a 150 milioni!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Stefano, agente. Queste la sue parole: “Lo Scudetto al Napoli è importante per tutti noi. E’ la squadra che ha meritato di più e oggi possiamo dire addio alla scaramanzia. Inter e Juve hanno trascorso momenti societari abbastanza turbolenti, ma hanno organici importanti e sono abituate a vincere. Il Napoli ha giocato il calcio più bello di Europa e avrebbe vinto lo Scudetto a prescindere. -afferma- Quest’estate a Dimaro c’erano tante incertezze e invece il Napoli vincente è nato proprio lì esprimendo un calcio clamoroso. Peccato per la Champions, ma quei 20 minuti iniziali a Milano hanno fatto la differenza: in porta sembrava ci fossero 3 portieri veri, la palla non è entrata per inerzia e ci sono partite che nascono in quel modo e spesso se ...