Antolini contro Cecchi Paone VIDEO | “Non ti sento vicino | ho bisogno…” Lui sbotta | “Trovatene un altro se non sono…”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 27 aprile 2023) All’Isola dei Famosi in queste prime settimane di permanenza in Honduras, la coppia formata da Alessandroe Simoneè sembrata molto unita, ma quest’ultimo nella giornata di ieri ha avuto la prima crisi emotiva: “Ho bisogno quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, di avere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:urla pescivendola alla Caldonazzo () che poi: “Mi sono cascate le braccia, ma sei un gran…” Vladimir Luxuria svela i concorrenti più attesi dell’Isola dei Famosi 2023 Isola dei Famosi Anticipazioni, Prima puntata. Ecco cosa accadrà Isola Dei Famosi 2023, malore per Helena Prestes: ...