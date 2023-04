Ant-Man and the Wasp | Quantumania | Marvel svela la data d' uscita su Disney+

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo essere approdato in sala lo scorso febbraio, ecco quando sarà disponibile in streaming sul'ultimo film del franchise di Ant-Man.e Disney hanno annunciato oggi che Ant-Man and thesarà disponibile dal 17 maggio 2023 in streaming su, esattamente tre mesi dopo l'nelle sale avvenuta a febbraio. Di seguito il trailer con l'annuncio: Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and thevede nel cast Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU. Nel film, i ...

and The Wasp: Quantumania è il recente lungometraggio firmato dai Marvel Studios e in particolare diretto da Peyton Reed che è tornato dietro ...Marvel e Disney hanno annunciato oggi cheand the Wasp: Quantumania sarà disponibile dal 17 maggio 2023 in streaming su Disney+, esattamente tre mesi dopo l'uscita nelle sale avvenuta a febbraio. Di seguito il trailer con l'annuncio:...and the Wasp: Quantumania ha inserito nel cast anche Bill Murray . L'attore è apparso brevemente nel corso della trama, ma ha avuto un ruolo interessante dalla sua. Ha dato vita a Krylar , ...

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena tagliato ha cambiato il destino di un personaggio ComingSoon.it

Dopo essere approdato in sala lo scorso febbraio, ecco quando sarà disponibile in streaming su Disney+ l'ultimo film del franchise di Ant-Man.Ant-Man and The Wasp: Quantumania è il recente lungometraggio firmato dai Marvel Studios e in particolare diretto da Peyton Reed che è tornato dietro la ...