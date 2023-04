Angelo Pintus venerdì 7 luglio a Palmanova

Leggi su udine20

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nuovo grande appuntamento annunciato nell’estate della città patrimonio dell’umanità Unesco di. Il prossimo(inizio alle 21.30), a salire sul palco di Piazza Grande sarà il comico più amato dal pubblico italiano,. Nella città stellata il comico, attore, imitatore e presentatore, porterà il suo nuovo irriverente spettacolo teatrale dal titolo “Bau”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città die PromoTurismoFVG per “Estate di Stelle”, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it. “Un grande comico che arricchisce, ancora più, il ricco calendario di eventi estivi palmarino – ha commentato il sindaco diGiuseppe ...