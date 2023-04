Anche al ‘Bar Stella’ si fa festa per lo scudetto del Napoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Stefano De Martino (foto US Rai) Dopo 33 anni, losta per tornare a. La matematica potrebbe arrivare già nel prossimo turno di campionato di Serie A, ma la città è già ine colorata con il tricolore; piazze e locali sono in fermento da settimane e tra questi c’èil noto Bar Stella “gestito” da Stefano De Martino. Il programma, ripartito nella seconda serata di Rai 2, dal martedì al giovedì con un nuovo ciclo di puntate, è infatti pronto a festeggiare ilCampione d’Italia: “Saremo in onda nel periodo dello, sicuramente organizzeremo unaall’interno del Bar Stella. Prima ero al telefono con Pino Perris, il direttore della band, stiamo pensando di fare un mega mix con i cori e le canzoni storiche del ...

Non vi saranno invece obbligo o raccomandazioni per i, le mense e le sale di stazionamento ... Un luogo in cui la relazione con gli altri,nella dimensione visiva, ha un valore assoluto per ...... Castagnole delle Lanze), da Vintriga (piazza Marconi 6), oppure algelateria dell'Antico ... Leggi› A Torino e nelle Langhe. A caccia di tartufi Vuoi adottare un filare Se volete ...... Hotel Carducci 76 / Ristorante (Vicolo Santa Lucia, Via Carducci 76); BeachAnna, (Zona 99 Via ... In alternativa è possibile servirsidel Parcheggio 'Acquario Cattolica' e arrivare ...