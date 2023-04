(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Con i suoi “Sole a catinelle”, “Quo vado?” e “Tolo Tolo” ha stracciato ogni record di incassi del cinema italiano. Partito da Telenorba è entrato nella case di tutti gli italiani con la sua ironia stralunata grazie alla fortunata carovana dello Zelig. La sua “Siamo una squadra fortissimi” è stato un vero e proprio inno per la Nazionale italiana di Calcio che vinse nel 2006 i Mondiali. Sabato 29 aprile, alle ore 21, il“Carlo” abbraccia per la prima volta, al secolo Luca Medici, con il suo inedito spettacolo “+ Iva”. Una carrellata di racconti, imitazioni, parodie intervallate da intermezzi musicali tutti declinati attraverso l’inconfondibile ironia di uno degli artisti più eclettici e amati dal pubblico italiano. In occasione del ...

"Amore + Iva", al Teatro Gesualdo arriva Checco Zalone AvellinoToday

