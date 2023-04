Altobelli | «Io un mix fra 2 punte dell’Inter di oggi! Beccalossi genio»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023)ha parlato dei suoi anni da calciatore immedesimandosi anche in due attaccantidi oggi. Poi racconta anche la classe di Evaristoe dell’uomo che lo portò in nerazzurro ANNI IN NERAZZURRO ? Alessandro, ai microfoni ufficiali della Figc, racconta i suoi anni da calciatore: «Dopo il secondo anno a Brescia mi volevano tutti: Milan, Juventus, Inter. La fortuna volle che il presidente del Brescia era Francesco Saleri, tifosissimo. Fu lui ad accompagnarmi a Milano per la firma. Ho giocato con Maradona, Platini, Falcao, Boniek, Junior. Ogni tanto sfoglio gli album Panini degli anni Ottanta e torno a quei tempi. Che tempi! Il compagno più forte che ho avuto è stato, era undel calcio. Ed è incredibile che non ...