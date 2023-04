Alternanza scuola lavoro | Governo pensa ad assicurazioni Inail e indennizzi Piccolotti AVS | “Assicurare la sicurezza effettiva”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Oggi in commissione Cultura a Montecitorio la ministra Calderone ha parlato di elementi di riforma dell’soffermandosi solo super gli studenti e di indennizzo per le famiglie i cui ragazzi o ragazze sono vittima di infortunio. L'articolo .

...alla penuria di lavoratori nelle aree circostanti lain modo tale da non favorire episodi di chiusura per mancanza di personale. Usa, mercato del lavoro ed esigenze: il quadro dell'......che attivano percorsi La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha approvato il nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che attivano percorsi di..."Il Piccolo Museo ha partecipato ad eventi nazionali e regionali "Musei aperti"; l'ultimo dei quali si è verificato in coincidenza con la chiusura del progetto "Lavoro"; quest'...

Alternanza scuola lavoro, Governo pensa ad assicurazioni Inail e indennizzi. AVS: “Assicurare la sicurezza effettiva” Orizzonte Scuola

Rogliano (Cosenza) - La Regione Calabria, con D.D. n. 4638 del 31/03/2023 ha riconosciuto la qualità di interesse regionale al Piccolo museo della civiltà contadina - Tenuta Bocchineri. Con questo ric ...Alla succursale del liceo di via Broccandosso continua lo stato di agitazione, il Dalla è tornato a lezione. Il provveditore perde la pazienza: "Facendo così si screditano anche le rivendicazioni cond ...