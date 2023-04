All’oncologo napoletano Antonio Giordano | fondatore dello Sbarro | il Premio Leonardo Da Vinci

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il 24 aprile scorso i membri del Consiglio di amministrazione dell’Italian Heritage and Culture Committee-NY, Inc. hanno assegnato al professore direttore dellaHealth Research Organization (Shro), l’ ambitoda, che da 47 anni viene assegnato annualmente dall’organizzazione culturale. Durante la cena di presentazione, tenutasi presso la sede de “Il Gattopardo a New York City”, circondato dai suoi colleghi e dal figlio, il medico è stato applaudito per la sua professionalità e per il suo impegno a tutela della salute umana. In particolare, il Console Generale, Fabrizio Di Michele ha evidenziato i suoi: “… contributi al mondo e all’umanità”. Nel consegnargli ilda...