Allegri | quel battito che manca e quei cinque cambi che invece ci sono

La Juventus non ha perso: ha lasciato l'impressione di un vuoto. Ai suoi tifosi e non alla competizione, che seleziona l'Inter quasi d'inerzia, forse solo con la presenza perché l'Inter c'era, la Juve ......spesso l'assetto tattico proponendo uno schieramento più offensivo ma le prestazioni sono sempre state più o meno dilivello e sono arrivate tante sconfitte. Le responsabilità die dei ......spesso l'assetto tattico proponendo uno schieramento più offensivo ma le prestazioni sono sempre state più o meno dilivello e sono arrivate tante sconfitte. Juve, le responsabilità di...

Allegri deride il Napoli per lo Scudetto: urla una frase alla panchina ... Fanpage.it

A San Siro la Juve non è che abbia perso: non c’era. E sono serate che non possono scivolare senza essere vissute. Specie se Chiesa, che a Napoli faceva il terzino, ora si ritrova ...La frase che Massimiliano Allegri avrebbe urlato negli spogliatoi di San Siro dopo aver litigato con i dirigenti dell'Inter Beppe Marotta e Dario Baccin dopo la gara di Coppa Italia di ieri sera ('Sie ...