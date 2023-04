(Di giovedì 27 aprile 2023) La finecorsa in Coppa Italia ha toccato nel profondo Massimilianoe le cronache dallo spogliatoio nel post partita lo confermano. Il tecnico bianconero avrebbe inveito contro i dirigenti dell'Inter, compreso Beppe Marotta cui è legato da un rapporto di lunga data, perdendo i freni inibitori prima di recuperarli per presentarsi davanti alle telecamere Insulti ("Siete delle merde") e minacce ("Tanto arriverete sesti") a contorno di una sfida che è dal fischio finale sotto il fuoco incrociato di critica e tifosi juventini per la pochezza del calcio espresso dallaa San Siro dove avrebbe dovuto vincere per garantirsi un posto in finale Il nervosismo può essere comprensibile La Coppa Italia insieme all'Europa League rappresentavano gli unici due obiettivi reali di una stagione compromessa prima dallo scarso ...

Allegri, l'ex intoccabile della Juventus Panorama

Il tecnico sul banco degli imputati per il non gioco della squadra Perfetto nel gestire la tempesta, la sua Juve sta fallendo uno dopo gli altri tutti gli obiettivi di campo e i nervi sono tesi ...Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Juve. Max Allegri cambia un po' sorpresa in tutti i reparti alla caccia della vittoria che consentirebbe ai ...