Allegri furioso con l' Inter | ' Siete delle m | non vi manderemo in Champions'

(Di giovedì 27 aprile 2023) E' quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'allenatore juventino si sarebbe rivolto in maniera aggressiva a Marotta e Baccin. "m… ma tanto ...

Poisi sarebbe rivoltoai suoi calciatori: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions", riferendosi ai nerazzurri. Ora si aspetta il referto ...lo sostituisce, lo sfogodi Bonucci . Gli attriti trae Bonucci . La versione ai microfoni . Inter di corto muso, Juve addormentata. Il gol di Dimarco , e una Inter impostata ...Anche questa volta sono volate parole grosse fra i due, Il più acceso è stato proprioche, rivolgendosi al vice - ds nerazzurro ha sbottato così: ' Siete delle merde, ma tanto arrivati sesti',...

