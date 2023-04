Allegri furia contro Marotta | “Siete delle mer*e | arrivate sesti” | sarà questo lo stile Juve?

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 aprile 2023)negli spogliatoi con Baccin e: le parole pesanti dell’allenatore dellanella sfida di Coppa Italia con l’Inter. La partita tra Inter entus, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, non è mancata di polemiche e tensioni, e non solo sul campo. Dopo il fischio finale, negli spogliatoi del Meazza e nel sottopassaggio, Massimilianosi è scatenatoil dirigente dell’Inter Dario Baccin, con cui già all’andata c’erano stati screzi, e anche con Beppe, con cui ha lavorato allantus. Sono volate parole grosse: “, ma tanto”:sarebbe stato ...