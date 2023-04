Alla Carrara nuova donazione e convegno in onore di Calvesi e Monferini

IL PROGETTO PARTECIPACATEGORIA Internet - Internet e Multimedia - Siti E - commerce Il sito eshop https: shop.mirabellocarrara.it è il negozio online dell'azienda Mirabello, specializzata nella produzione di ......, dove la distruzione regna sovrana, dove non si contano più le inondazioni e non vi è alcuna tutela per la sicurezza e la salute dei cittadini. Chiedono pertanto al Comune di Seravezza e......'la vergine Santa Zita Patrona presso Dio delle domestiche e di tutte le donne addettecura ... Oltre all'Arcidiocesi di Lucca, anche la Diocesi di Massa- Pontremoli commemora il 27 aprile ...

Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, venerdì al Museo la ... Servizio Informazione Religiosa

Al poligono di Tiro a Segno Nazionale, sezione di Siena, ha avuto luogo, la terza prova Regionale con le armi ad aria compressa e la prima prova Regionale con le armi a fuoco, ambedue valevoli sia per ...Prenderà il via a luglio la nuova tournée estiva di Francesco Gabbani: con Ci vuole un fiore tour, dal titolo del suo one man show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1, l'artist ...