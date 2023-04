Alex Britti fuori il video di “Tutti come te” | la nuova hit Gospel I dettagli

(Di giovedì 27 aprile 2023)oggi ilclip ufficiale dite il nuovo singolo di, in uscita per Believe Italia cheinsieme a Nuda è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel, dal taglio pop, disponibile sul canale YouTube dell’artista e diretto da Fabrizio Cestari, vediamopasseggiare con la sua immancabile chitarra aRoma tra Ostiense, le vie di Testaccio e l’Esquilino, affiancato da un melting pot di personaggi di tutte le età che danzano contagiosamente trasformando il tragitto del cantautore in una festa a tutto ritmo. Nel flusso di immagini che caratterizzano questo viaggio, alternato anche a momenti in studio con la band (Matteo Pezzolet – basso, Bispo Dos ...

È uscito il video di Tutti come te il nuovo singolo di, che sancisce il ritorno del cantante romano che, insieme a Nuda, ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound fresco e immediato di un pezzo coinvolgente e dal retrogusto puramente pop.È fuori il videoclip ufficiale di Tutti come te, il nuovo singolo di, in uscita per Believe Italia che insieme a Nuda è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel video, dal taglio pop, disponibile sul canale YouTube dell'artista e diretto da ...Lavorando con la big band di Barga Jazz, con la Banda Mastroianni, e con artisti di musica leggera, blues e funky come Zucchero, Giorgia,e Andrea Bocelli.

Alex Britti, fuori il video di Tutti come te Agenzia ANSA

Fuori oggi il videoclip ufficiale di 'Tutti come te' il nuovo singolo di Alex Britti, in uscita per Believe Italia che insieme a 'Nuda' è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel video, d ...Cosa c'è dietro il nuovo video di "Tutti come Te" , nuovo singolo di Alex Britti di cui è uscito oggi il videoclip ufficiale In questo video vi sveliamo le fasi ...