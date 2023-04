Alemao | «Un peccato che Maradona non sia con noi Avrebbe meritato di vivere più a lungo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ricardo Rogério de Brito, detto, è stato uno dei protagonisti del Napoli nello scudetto del 1990, il secondo vinto da. L’agenzia spagnola Afp lo ha intervistato in merito alla grande stagione del Napoli di Spalletti. «È unche Diego non sia con noi. Sarebbe stato felice,dipiù a». Per poi aggiungere sulle stagioni passate: «Hanno giocato bene quelle volte, ma mancavano di efficacia». Fu un giocatore fondamentale tra i dieci che si lasciavano guidare da. Era arrivato nel 1988 dopo un anno di stagione con l’Atletico Madrid. Arrivò a Napoli l’anno successivo e si innamorò subito della città, assorbendo i valori di un club povero e discriminato dalle potenti squadre del nord Italia. «Il nostro ...