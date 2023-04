Alcaraz | «Si vince con i dettagli | dalle scarpe giuste a quante ore passi sul telefonino»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Carloscompie 20 anni la settimana prossima. E’ il numero 1 del mondo anche se per adesso la classifica Atp lo registra al numero 2. Questione di tempo, davanti c’è Djokovic con un gomito dolorante. Che sia un predestinato lo dice il campo, i risultati, la mentalità. E di quella parla in una lunga intervista a Marca. Parla diinfinitesimali,. Per esempio della progettazione della sueNike: “Il piede per un tennista è importantissimo. È qualcosa su cui stiamo lavorando da molto tempo e guardando cosa potrebbe essere meglio per me. È un’arma fondamentale e mi aiuta molto. Avere un buon punto d’appoggio è tutto”. O dell’uso contingentato del cellulare: “È normale che un ragazzo di 19 anni non presti tanta attenzione al riposo, stia al telefono fino a tutte le ore… Non si prenda cura di ...