Albo fornitori 4 0 | la nuova sfida di Graded per i talenti della Digita Academy

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 aprile 2023) E’ un progetto di automazione dell’lachepropone ai giovanidel sesto anno accademico di, edizione che conferma la società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi partner «Platinum» dell’nata dalla partnership tra Università di Napoli Federico II e Deloittel. A cimentarsi nel nuovo project work saranno i digiters Simone Tullino e Mattia Alifuoco, entrambi classe 1998, che sono entrati in azienda per lavorare al progetto sotto la guida di un tutor, Gennaro Ardolino, ex studenteoggi Chief Information Security Officer e Responsabilel Innovation/IT, e di concerto con un team composto ...