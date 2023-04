Al Wahda | Beauguel | «Ronaldo mi ha deluso | a fine partita…»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le parole di David, calciatore dell’Al, dopo la sfida contro l’Al Nassr di CristianoDaviddell’Alha parlato a L’Equipe della sfida contro l’Al Nassr di Cristiano. PAROLE – «Sono rimasto un po’da lui. Agara gli ho detto che ero un suo grande tifoso e gli ho chiesto la maglia, ma lui mi ha stretto la mano senza guardarmi negli occhi e con un’aria molto sprezzante. Sono rimasto in silenzio perché sono cresciuto con lui come idolo… Ricordo ancora quando guardavo i suoi video al college. Capisco che fosse, ma il suo atteggiamento mi ha sorpreso. Anche in campo ha urlato contro i suoi compagni, era sconvolto. Comunque il suo arrivo è ottimo per il calcio saudita, al ...

Al Wahda, Beauguel: "CR7 mi ha stretto la mano senza guardarmi e ha urlato contro i compagni"

