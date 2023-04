Al via Pet Camper Tour contro l’abbandono e per la sicurezza stradale Terza edizione “on the road” con diverse tappe nel centro Italia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Pronti, partenza, via! Torna ‘On the’ per il terzo anno consecutivo il Pet, la campagna/evento itinerante che si pone lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema deldegli animali, ma anche di tutelare quelli selvatici, poiché in entrambi i casi possono circolare liberamente sulle strade con il rischio di tragiche collisioni con gli automobilisti che non guidano con prudenza. Con lo slogan “Fai la differenza. Anche in strada il mondo è di tutti #superatimasoloinamore” l’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, fondato e presieduto dalla giornalista Federica Rinaudo, si prepara ad attraversare ilcon 3per il 2023, in collaborazione con la Polizia di ...

Terza edizione "on the road" con diverse tappe nel centro Italia. Pronti, partenza, via! Torna on the road per il terzo anno consecutivo il Pet Camper Tour, la campagna/evento itinerante che si pone lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abbandono degli animali, ...

