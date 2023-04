Al via ‘Comicon Napoli 2023’ | la più grande edizione di sempre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Inizia domani 28 aprile la XXIIIdi COMICON– International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Quattro giorni di fumetti, cinema e serie tv, videogiochi e giochi e molto altro. Tra gli ospiti più attesi venerdì 28 aprile, il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo, i The Jackal, il cast di Mare fuori, John Romero, Pu Liu. Tantissimi gli eventi in programma: dall’incontro in collegamento con Jim Lee alle prime immagini del film Fast X, dalla performance di Tetsuro Shimaguchi per Kill Bill vol. 1 alla presentazione della serie animata e del videogioco di Dragonero fino al concerto di Cristina D’Avena! VENERDÌ 28 APRILE – GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI Fast X – Le prime immagini in anteprima del decimo capitolo della saga Fast & Furious Batman: dall’America ...