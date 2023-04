Al via a Venezia la prima Biennale della Sostenibilità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - È stato sottoscritto da FondazioneCapitale Mondiale/ Venice Sustainability Foundation (Fvcms/Vsf), Comune die Fondazione Ladiil Protocollo di intesa per la collaborazione nella realizzazione'. L'iniziativa si concretizzerà in una serie di eventi e mostre organizzate ad anni alterni dalla Fvcms/Vsf, in parallelo con ladi Architettura tra il primo giugno e il 25 novembre. Il protocollo è stato siglato nella sedeFvcms/Vsf alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco dal presidente Renato Brunetta, dal sindaco di ...