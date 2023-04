Al Nassr | il presidente contro Ronaldo | “Truffato due volte…”

Stanno facendo rumore, in particolare su tutti i media spagnoli, le parole pronunciate qualche giorno fa da Musalli Al - Muammar, ildell'Alche avrebbe espresso la sua delusione per ...Musalli Al - Muammar,dell'Al, avrebbe espresso tutta la sua delusione per le prestazioni di Cristiano Ronaldo Musalli Al - Muammar,dell'Al -, avrebbe espresso tutta la sua delusione per ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Al, il: '...

Cristiano Ronaldo attaccato dal presidente dell'Al Nassr: "Sono stato truffato due volte nella mia vita: una per un kebab, una con CR7" OA Sport

Parole e musica di Musalli Al-Muammar, presidente dell'Al Nassr: "Sono stato truffato solo due volte nella mia vita. La prima volta quando ho chiesto tre kebab e me ne hanno dati solo due. La seconda quando ho ingaggiato Cristiano Ronaldo".