“Aiuto | ma che animale è?” Scoperta choc nella spiaggia italiana | il ‘mostro marino’ spaventa tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Curioso ritrovamento sulladi Ostia a Roma. In queste ore i residenti si sono riversati sui social per pubblicare foto e commentare quello che hanno avvistato sul litorale laziale e che avrebbe un aspetto ‘mostruoso’. Il post che ha dato l’annuncio del sorprendente ritrovamento sulladi Ostia, a Roma, è stato pubblicato dall’utente Stefano Bruscarino su un gruppo Facebook locale. Il primo avvistamento nel pomeriggio di domenica 23 aprile, poi se ne sono susseguite delle altre. Nel testo pubblicato dall’utente si parla di un “mostro marinoto” e poi si chiarisce che potrebbe trattarsi di una murena maculata lunga circa 120-130 centimetri,tasi dopo essere stata presa all’amo. Leggi anche: “Ma no dai, come è possibile?”. Il segreto nascosto dei jeans, una...