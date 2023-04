Agroalimentare | Ismea | In 10 anni export + 81%

(Di giovedì 27 aprile 2023) Negli ultimi dieciil valore delle esportazioni di cibi e bevande è quasi raddoppiato (+81%), passando dai 33,5 miliardi del 2013 a 60,7 miliardi del 2022. In pratica, come si evince dall'analisi ...

In pratica, come si evince dall'analisi di- Rrn, presentata oggi nell'evento on line "le sfide globali del Made in Italy" le spedizioni di prodotti agroalimentari sono aumentate ...Il 2022 segna un nuovo record per le esportazioni agroalimentari italiane. Hanno sfiorato 61 miliardi, in crescita del 15% rispetto al 2021. È quanto rileva l', secondo cui il principale mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari si conferma l'Unione Europea, che con 35 miliardi assorbe nel 2022 circa il 57% delle esportazioni del Belpaesee. ...... a partire della 14.30, diorganizzato nell'ambito della Rete Rurale Nazionale, in cui verranno presentate le tendenze recenti del commercio estero dell', con un'analisi sul ...

Aumenta la presenza dei prodotti del made in Italy agroalimentare sui mercati esteri, con una quota di mercato del 3,25% delle esportazioni globali del settore, dopo il livello minimo di 2,8% nel 2012 ...È uno dei dati che emerge dall'analisi di Ismea presentata nell'evento online con la Rete rurale nazionale 'Le sfide globali del made in Italy agroalimentare', mettendo in evidenza un settore non solo ...