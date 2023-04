Agenti penitenziari | sit-in a Lecce per la situazione carceraria grave in Puglia tra suicidi ed aggressioni | chiesta la presenza del ministro Impegnati tutti i sindacati

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 27 aprile 2023) Davanti al carcere di, ieri ed oggi, sit-in deglidi poliziaa. Tutte le otto sigle sindacali (Sappe, Osapp, Sinappe, Cnpp, Uspp, Cgil, Cisl, Uil) impegnate per evidenziare unaritenuta ai limiti della sostenibilità, se non oltre, in. Negli ultimi giorni, ad esempio, due detenuti, a Taranto e Trani. Due medici aggrediti, da detenuti psichiatrici (quando è ancora ben presente l’assassinio di una psichiatra a Pisa) ed unadi sovraffollamento deiconsiderata inaccettabile, in rapporto alle strutture ed al personale. Viene chiesto un sopralluogo deldella Giustizia, Carlo Nordio, alle carceri pugliesi. L'articolo...