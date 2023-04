AEW | Sarà Sammy Guevara ad affrontare MJF a DoN | ma c’è ancora speranza per un fatal-4-way

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il torneo tra Pillars è stata l’ultima trovata di MJF per trovare uno sfidante meritevole tra i tre pilastri che hanno messo gli occhi sulla sua cintura. A sorpresa la scorsa settimana il Salt of Earth ha deciso di aiutarea vincere il torneo, convinto probabilmente che poi lo Spanish God dietro il lauto pagamento di un assegno in bianco, gli restituirà il favore a Double or Nothing.ha sconfitto Jack Perry una settimana fa e stanotte si è disputata la finale contro Darby Allin. Eddiefiero Anche stanotte il match tra i due pillars è stato spettacolare e incredibile è stata la 630° disu Allin steso su un tavolo. Lo skater a sorpresa è riuscito a risalire sul ring, ma l’interferenza di Tay Melo, la seconda del match, ha permesso ad MJF e ...

