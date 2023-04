AEW | Questa settimana rating stabile | con il pubblico in rialzo rispetto alla scorsa settimana

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’episodio didi AEW Dynamite ha visto il propriorimanere, mentre le visualizzazioni totali si sono lievemente alzate. Lo show ha portato un lieve aumento pari al 0.28 nelnella fascia tra i 18 ed i 49 anni, con un totale di 863000 spettatori, alzando l’asticella del 4%. Ildemografico è rimasto sullo 0.28 per circa 3 settimane aparte, mentre le visualizzazioni totali sono lievemente calateal totale di 866000 di due settimane fa. Per ...

Kenny Omega è considerato uno dei migliori wrestler del mondo in questo momento. Finora ha ottenuto molto nella sua carriera, anche nella sua attuale federazione ovvero la AEW. Omega è anche attualmen ...Britt Baker durante All Access ha rivelato di non voler tornare ad essere AEW Women's World Champion, almeno per i prossimi cinque anni.