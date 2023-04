AEW | Orange Cassidy si conferma International Champion a Dynamite | ottimo match di apertura contro Bandido

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nell’ultimo episodio diandato in onda ieri sera ha visto nuovamentemettere in palio il suo titolouno dei nuovi acquisti della AEW,. I due hanno aperto lo show e hanno messo in piedi un. Still freshly squeezedha messo in mostra il suo atletismo fin dall’inizio, ma anchenon è da meno. I due concorrenti si scambiano bracciate.punta le sue pistole a dito, che le ripone nelle tasche col suo classico modo di fare. Dopo tocca aprendere illlo del, ma ...