AEW | Nuovi dettagli sull’arrivo di Roderick Strong e il suo addio alla WWE

(Di giovedì 27 aprile 2023) La AEW ha scioccato il mondo del wrestling ieri sera con il debutto a sorpresa di <>Rodericka Dynamite. <>Roderickaveva chiesto il suo rilascio dWWE lo scorso maggio, non si vedeva nella programmazione WWE da agosto e, a quanto risulta, a metà marzo era ancora sotto contratto. Quindi, il fatto che si sia presentato a Dynamite per intervenire e salvare Adam Cole dJericho Appreciation Society è stato qualcosa che quasi nessuno si aspettava. Fightful Select ha riportato rapidamente alcuni <>dettagli> per cercare di dare un contesto a quello che è stato un debutto davvero fuori dagli schemi. Le informazioni più recenti di Fightful erano che i ...

Roderick Strong ha firmato ufficialmente con la All Elite Wrestling, segnando di fatto la sua definitiva separazione dalla WWE.