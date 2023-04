AEW | La WWE è rimasta scioccata dal debutto di Roderick Strong

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 aprile 2023) Grande e gradita sorpresa ieri a Dynamite, quando <>Roderickha fatto il suo <>debutto> in All Elite. I fan non se lo aspettavano, e questo non vale solo per loro. In precedenza vi abbiamo riportato che “molti wrestler della AEW sono rimasti piacevolmente sorpresi dal <>debutto> di, che è molto apprezzato nel settore”. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha dichiarato che il <>debutto> diin AEW ha “scioccato” molte persone in WWE, dato che il suo status contrattuale era noto solo a pochi, e la maggior parte di loro pensava che fosse ancora sotto Stamford. Per questo motivo il suo nome era ancora presente ...