Aerospazio | formazione di qualità | due bandi del Dac rivolti a giovani laureati e diplomati

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sono due le opportunità diche il Distretto aerospaziale della Campania propone in questi giorni, entrambe con scadenza martedì 2 maggio. Entrambe sono a partecipazione gratuita e rivolte a quindicinon occupati che potranno sviluppare competenze specifiche quali “Progettisti di strutture aeronautiche in composito”, figura professionale in grado di partecipare ai progetti di sviluppo del prodotto aeronautico con particolari competenze e conoscenze tecnologiche sui materiali e sui metodi di produzione. Il primo si intitola “Tecnologie e processi di produzione a basso costo per strutture in composito per velivoli avanzati”. In collaborazione con Protom Group, nell’ambito del progetto TABASCO. I partecipanti inoccupati e disoccupati che avranno concluso il percorso formativo e avranno frequentato almeno ...

