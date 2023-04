Addio di Borghi al Pd | dalle liste elettorali alle delusioni per il Copasir | la faglia si era aperta già prima di Schlein

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 aprile 2023) C’è una perdita nella comunità del Partito democratico. Piccola, ma non è stata ancora riparata: dopo la vittoria di Ellyrie, alcuni volti noti del Nazareno hanno deciso di strappare la tessera. Giuseppe Fioroni, ex ministro, Andrea Marcucci, ex capogruppo al Senato, Carmelo Miceli, ex deputato, e per ultimo, il senatore Enrico. Mentre si attende l’ufficialità del passaggio dell’europarlamentare Caterina Chinnici in Forza Italia, emergono nuovi dettagli sull’del membro del. Che nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ci vuole restare, indossando tuttavia le vesti di Italia Viva. Proprio le vicende che ruotano attorno a Palazzo San Macuto sono parte sostanziale della fuoriuscita di, il quale ambiva a ...