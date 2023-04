(Di giovedì 27 aprile 2023) L'ultima possibilità di avere ledi Coppa America aè svanita questa mattina alle 11. L'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa lo ha spiegato qualche minuto dopo in ...

L'ultima possibilità di avere leseries di Coppa America a Cagliari è svanita questa mattina alle 11. L'assessore regionale al ...per la seconda volta alle regate che anticipano la Coppa ...Il countdown è finito alle 11. Ace non ha mandato nessuna proposta alla Regione Sardegna e così leseries dell'America's Cuo previste a ottobre a Cagliari vanno in fumo. La conferma arriva direttamente dall'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa: 'Sarebbe bastato un clic da parte ...... il marchio Tom Ford pare avere dettoalla moda. Lo stilista ha condiviso sui social media tre video e ha letteralmente fatto esplodere il fashion. Che cosa è successo esattamente Lo ...

Addio a World series di vela a Cagliari, Regione all'attacco - Sardegna Agenzia ANSA

L'ultima possibilità di avere le World series di Coppa America a Cagliari è svanita questa mattina alle 11. (ANSA) ...Sanremo. E’ passata anche dalla Città dei Fiori la lunga e brillante carriera “Re del calypso”, il mitico Harry Belafonte, passato a miglior vita ieri, alla veneranda età di 96 anni. Al secolo Harold ...