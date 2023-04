Una nuova livrea in edizione limitata per le V4 di casa. Per le punte di diamante della gamma, ovvero la superbike Rsv4 Factory e la hypernaked Tuono V4 Factory,la colorazione Speed White, nuova variante cromatica che sarà disponibile solo ......kartista senese Stefano Torsellini che in Sardegna ha convinto molto sulla Nova Proto NP 01,... Ripopolato il gruppo CN, i prototipi con motori derivati dalla serie, doveda leader il ...Su un cross dalla sinistra il pallonea Davighi sul secondo palo, con Giaroli e Saccani che ... Arbitro: Tagliente di Brindisi (Granata di Viterbo e Brizzi di). Note: ammoniti: Galli, ...

Ad Aprilia arriva Al Bano con lo spettacolo ”È La mia vita”: orari, info e biglietti Il Corriere della Città

Ed ora è pronto ad arrivare ad Aprilia con il suo nuovo spettacolo ... Il primo approccio con la musica leggera arriva grazie al Clan di Celentano: risponde ad un annuncio ed è subito ingaggiato. Da ...Il doppio appuntamento di Gioia dei Marsi (AQ), sabato 29 aprile e domenica 30 aprile, manderà in scena la 3^ e la 4^ prova del campionato Tricolore Motorally. Ci saremo anche noi con la Fantic!