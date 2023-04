Accusato di appropriazione indebita | 49enne assolto per non aver commesso il fatto

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEradiLuciano Guida,di Pietradefusi. Secondo la ricostruzione della Procura, che aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione, si sarebbe appropriato di circa 3000 euro sottratti, nel gennaio del 2019, da un conto corrente di un pensionato di Grottaminarda e transitati su delle postepay intestate allo stesso Guida. Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento, dott. Perrotta, all’esito dell’istruttoria dibattimentale accogliendo le tesi difensive (avv. Mario Cecere) ha mandatoil Guida per nonil. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il caso vede coinvolto Low Taek Jho, alias "Jho Low" , un uomo d'affari latitante che è statodiindebita per 4,5 miliardi di dollari dal fondo sovrano malese 1Malaysia ...Eradiindebita aggravata. La vicenda risale al 2017. Siri era finito a processo per essersi appropriato di ingenti somme di denaro, circa 250 mila euro, da quattro condomini ...'nell'ambito di un procedimento penale attualmente pendente innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento' a carico di un agente della Polferdiindebita, 'la ...

Accusato di appropriazione indebita, 49enne assolto per non aver ... anteprima24.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Sarà estradato un albanese residente ad Ascoli protagonista di un singolare caso di giustizia essendo stato giudicato da due tribunali per lo stesso reato, l’appropriazione indebita di un’auto che avr ...