Accordo dell' Unione per gli e-Fuel | obbligatori e disponibili Inizia l' aviazione

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nella giornata di ieri Parlamento europeo e Consiglio hanno espresso unper stabilire una quota minima di carburanti sostenibili per l'che dovranno essere a disposizione degli operatori negli aeroporti. Un primo piccolo passo – stavolta sensato - al fine di ridurre le emissioni e garantire la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Secondo il provvedimento dal 2025 almeno il 2% del carburante persarà «green», quota che crescerà ogni quinquennio: 6% nel 2030; 20% nel 2035;34% nel 2040; 42% nel 2045; 70% nel 2050. Il motivo di tale percorso progressivo, che potrebbe apparire lento, è però necessario perché i costruttori di motori adeguino le unità già in servizio – quindi acquistate dai costruttori di aeroplani – man mano che saranno previste le maggiori ...