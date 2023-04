“Accadrà dopo l’incoronazione” Re Carlo III | la profezia-choc di Nostradamus

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Fervono i preparativi perdi reIII prevista per il 6 maggio, quando il figlio di Elisabetta sostituirà ufficialmente la madre, deceduta lo scorso settembre, sul trono del Regno Unito. Insieme a lui la regina consorte Camilla, sposata con rito civile il 9 aprile 2005 a Windsor. Il principe Harry parteciperà alla cerimonia di incoronazione del padre in programma il 6 maggio all’abbazia di Westminster. Harry non sarà accompagnato dalla moglie, Meghan: la duchessa del Sussex sarà assente, come rende noto Buckingham Palace. L’annuncio pone fine a settimane di speculazioni sulla partecipazione della coppia. Harry si unirà ai circa 2000 ospiti attesi perdi reIII. Secondo la Bbc, Harry e Meghan – che vivono in California con i loro due figli – sono stati contattati più di un ...