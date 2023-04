Abisso di Palermo designato per Ascoli-Pisa

(Di giovedì 27 aprile 2023) Rosariodella sezione diè l’Arbitroper dirigere, match valido per la 35^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma lunedì 1° maggio, alle ore 15:00, al “Del Duca” diPiceno. Gli Assistenti sono Salvatore Affatato della sezione di Verbano-Cusio-Ossola e Daniele Marchi di quella di Bologna. Quarto Ufficiale Claudio Petrella di Viterbo, al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia. Biglietti: https://www.calcio1898.it/prezzi-biglietti-campionato-2022-2023/ Fonte articolo e foto: www.calcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... ore 16.15) arbitro: La Penna di Roma Spal - Perugia (30/04, ore 16.15) arbitro: Manganiello di Pinerolo Como -(ore 12.30) arbitro: Paterna di Teramo Ascoli - Pisa arbitro:di...Collaboratore de "La Nazione" di Pisa da agosto 2018 Articoli recenti Ascoli - Pisa affidata all'arbitrodiLa società nerazzurra non presenterà ricorso per Pisa - Bari Info prevendita ...... "rivolta morale di patrioti" che permise una "nuova Italia" dopo l'del fascismo. Il ... Tra questi una ragazza con la sciarpa del, squadra di cui è tifoso il presidente, che ha chiesto un ...

Ascoli-Pisa, arbitra Abisso di Palermo - VeraTV VeraTV News

Questi i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 35/a giornata del campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedi' 1 maggio.Ascoli-Pisa, arbitra Abisso. Espulse Falasco nel match con il Bari poi deciso dal rigore di Cheddira - picenotime.it - IT ...