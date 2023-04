Abbattuti tutti i teoremi | Dell' Utri assolto definitivamente

(Di giovedì 27 aprile 2023) La sentenzaa Cassazione. Sono statiassolti "per non aver commesso il fatto" anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno

Trattativa Stato-mafia, abbattuti tutti i teoremi: Dell'Utri assolto ... ilGiornale.it

