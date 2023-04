A vincere non sono sempre i migliori. Anche in Nba. E e va bene così 

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giannis Antetokounmpo è uno dei più forti giocatori di basket in circolazione. Giannis Antetokounmpo è fuori dalla lotta per l’Anello dell’Nba. A volte accade di non riuscire a. Ha perso Ayrton Senna, ha perso Diego Armando Maradona, ha perso Babe Ruth e pure Eddy Merckx che non perdeva quasi mai. Perché Eddy Merckx davvero non perdeva quasi mai. Nonlo sport concede gloria al più forte. Soprattutto se non è facile dire chi è il più forte. E l’Nba moderna lascia il dubbio. Qualcuno si appassionerebbe ancora allo sport se rappresentasse un mero calcolo di equazioni? Non funziona e non è mai funzionato così. Ci si ricorda ancora del trionfo retorico per il trionfo del Leicester di Claudio Ranieri, per la bellezza degli scudetti del Cagliari di Gigi Riva o del Verona di Osvaldo Bagnoli, della vittoria del Mondiale di ciclismo del 1973 ...