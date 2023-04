(Di giovedì 27 aprile 2023)di persone sono in, principale centro economico della costaese, in attesa di essere evacuate dal Paese devastato da giorni. Diversi paesi hanno fatto ...

Centinaia di persone sono in coda a, principale centro economico della costa sudanese, in attesa di essere evacuate dal Paese devastato da giorni dalla guerra. Diversi paesi hanno fatto partire il personale delle ambasciate e ...A Gedda, in Arabia Saudita, è arrivata a una nave partita dacon circa 4000 persone di diverse nazionalità. Tra le criticità si aggiunge la fuga dei prigionieri dalle carceri. Secondo ...L'Ong Italiana è presente inoltre che con il centro di cardiochirurgia della capitale Khartum anche con i centri pediatrici di Mayo, Nyala nel Sud Darfur, e a. Ha pensato anche lei ...

A Port Sudan centinaia in coda per fuggire dalla guerra Agenzia askanews

L'anestesista di Emergency Elena Giovanella all'AGI: "Rimaniamo in ospedale, non lasceremo soli i pazienti" AGI - "Lavoro con Emergency in Sudan dal 2011 ed ho attraversato diverse fasi critiche del P ...