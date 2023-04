A Piano Cappelle tutto pronto per la festa di San Giuseppe Artigiano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Parrocchia Sacro Cuore di Gesù presenta ladi Sanpresso la Chiesetta in contradaBenevento. Il programma prevede: Il 29 aprile alle ore 18,30 Santo Rosario, ore 19 Santa Messa, ore 20 la Seconda Edizione del Concorso “Un dolce per San”, con degustazione dei dolci in gara e premiazione finale. Per quanto riguarda le giornate del 30 aprile e 1° maggio si terranno solo gli eventi religiosi. Il 30 aprile alle ore 12 Santa Messa. Il 1 maggio alle ore 11 Messa Solenne presieduta da S.E. Mons. Felice Accrocca, in occasione della Celebrazione delle Cresime, ore 18,30 Santo Rosario, ore 19 Santa Messa. Tutti gli eventi civili sono spostati al 6 e 7 maggio, causa mal tempo. Il 6 maggio ore 20 si terrà la serata ...