A Napoli i 75 migranti sbarcati dalla Geo Barents

"I 75 sopravvissuti, tra cui molte donne e bambini, hanno finalmente toccato terra a- scrive Medici Senza Frontiere in un tweet - Ci auguriamo che ricevano l'assistenza e la protezione che ...Sting suonerà nel carcere di Secondigliano a, come aveva promesso all'ex parroco della Basilica del Rione Sanità . Il cantante britannico, ...realizzata con il legno dei barconi di...Sul posto personale della Asl1 Centro per i primi controlli medici. Tante le donne e i minori non accompagnati a bordo. Isoccorsi in mare saranno trasferiti nell'ex ospedale covid ...

Geo Barents, assegnato al porto di Napoli lo sbarco di 75 migranti salvati in mare ilmattino.it

Napoli città accogliente ed inclusiva: accolti stamattina 75 migranti della nave Geo Barents - La Torre 1905 - Cronaca ...Sono da poco iniziate le operazioni di sbarco dei 75 migranti dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere arrivata stamattina al porto di NapoIi. I primi a scendere, don ...