A 104 anni ottiene dottorato di ricerca e risolve enigma irrisolto da secoli

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il conseguimento di una laurea è un traguardo che molti di noi hanno raggiunto dopo tantissimi sacrifici. Poter studiare e approfondire materie e settori che ci appassionano non è scontato e moltissime persone purtroppo non hanno la possibilità di farlo. Che sia per motivi economici che di circostanze di vita, la laurea per molti resta solo un sogno o un rimpianto della gioventù. Per questo, vedere persone che non solo raggiungono questo obiettivo ma che si laureano due o più volte, risulta un evento davvero degno di lode. Specie se la persona in questione è ultracentenaria e ha conseguito undia 104, meravigliando il mondo intero. LEGGI DI PIÙ: Nonnino di 73si laurea all’università – ha realizzato il suo sogno Questo nonnino sorprendente viene dalla Colombia e si ...