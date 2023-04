65 | Fuga dalla Terra | la recensione del film con Adam Driver

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il: 65:, 2023. Regia: Scott Beck, Bryan Woods. Cast:, Ariana Greenblatt. Genere: Avventura, fantascienza. Durata: 93 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Mills, un esploratore spaziale proveniente dal pianeta Somaris, compie un atggio di emergenza sulladi 65 milioni di anni fa. Assieme all’altra giovane superstite Koa, dovrà trovare un modo per tornare a casa. Immaginiamo 65:come il sogno proibito di un ragazzino degli anni Novanta. Da una parte ci sono i dinosauri, effetto “Wow!” che Jurassic Park ha sdoganato come eccellente riferimento di cultura popolare. Dall’altro una ...