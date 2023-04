5 look da ufficio primaverili che si prendono delle libertà

Leggi su amica

(Di giovedì 27 aprile 2023) Se si è abbastanza fortunati da non essere limitati ad un uniforme standard, divertirsi con i propri outfit lavoro permette di esprimere la propria personalità attraverso mise tutt’altro che noiose. Dopo aver detto addio a banali camice e a pantaloni con pieghe, si da il via alla sperimentazionetendenze più hot di stagione, non più riservate solo al fine settimana. Copiando i mix&match più riusciti dallo Street Style: ecco 5diversi dal solito per l’. Gonna a ruota + felpa Rivoluzionare il proprio guardaroba danon richiede sessioni di shopping o particolari sforzi. Basta rimescolare le carte in tavola e abbinare capi che mai si è pensato di indossare insieme. Gonna+felpa dallo Street Style. Così la gonna midi, a ruota anticipando le tendenze AI 2023, o più ...