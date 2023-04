25 aprile | la Osoppo fu “progenitrice di Gladio” | la vera storia della brigata citata da Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Alla presidente del Consiglio piace cambiare le carte in tavola per aggiustarsi lacome conviene a lei e ai suoi. Nella verbosa lettera inviata al Corriere per dirsi felice paladinalibertà (ma non dell’antifascismo) ha citato Togliatti e Violante, De Gasperi e i padri costituenti allo scopo, alla fin fine, di legittimare un partito nero nero come l’MSI. Del resto, oggi Fratelli d’Italia ne ha ereditato la fiamma: nato per riannodare le file degli ex repubblichini e dei nostalgici del ventennio, il Movimento sociale finì per dare alle formazioni paramilitare del neofascismo un “grande ombrello” (così disse il capo ordinovista Rauti quando rientro nel partito), cioè una solida protezione. Ma il riferimento più subdolo e sinistrolo ha fatto richiamando le attività...