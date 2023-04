25 aprile | Bersani a La7 | “Non mi aspettavo che Meloni mettesse il fazzoletto rosso ma neppure che bastonasse per 6 mesi la Costituzione”

(Di giovedì 27 aprile 2023) “La posizione del governosull’antifascismo? C’è questo continuo giraci attorno… Uno va all’estero, quell’altro dice che gli piacciono i Blues Brothers, lei dice che c’erano anche altri cattivi barbablù, i comunisti. Questi giri qui francamente fanno venire il latte alle ginocchia. L’antifascismo è la libertà illuminata dal principio di uguaglianza”. Sono le parole di Pier Luigi, ospite di Otto e mezzo (La7), che, all’indomani del 25, si esprime sulle celebrazioni della festa di Liberazione da parte del governo, aggiungendo: “Io non miche laandasse a festeggiare il 25col, però non minemmeno chenei primi 6 ...

