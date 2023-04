1 maggio 2023 | la mamma di Luana d’Orazio | “Sia veramente dei lavoratori”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Emma Marrazzo, madre della 22enne morta il 3del 2021 stritolata da un orditoio: "Mia figlia è un simbolo, le leggi non devono poter essere aggirate" “Vorrei che questo 1fosse dedicatoai, perché senza di loro credo non si andrebbe da nessuna parte. Si va a lavorare, ma si deve mettere in conto che non si sa se si torna a casa. E può accadere ovunque, in qualsiasi settore lavorativo”. Così all’Adnkronos Emma Marrazzo, madre di, giovanedi 22 anni morta il 3del 2021, stritolata da un orditoio a cui lavorava in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. “L’ho detto altre volte e lo ribadisco, quanto accaduto a mia figlia non è un infortunio, un incidente sul lavoro, ma un ...

... Mercoledì 3ore 16: 1° quarto di finale (in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW); ore 21.30: 2° quarto di finale (in diretta su Sky Sport Tennis e NOW); Giovedì 4ore 13: ...Infine, non bisogna dimenticarsi che se l'andamento del prezzo di Bitcoin in questocontinuerà ad avere un comportamento per certi versi simile a quello del 2019, ad inizioci si potrebbe ...... prevista il 6. La premier, secondo quanto si apprende da fonti italiane, avrà accesso a un ... A tagliare il nastro dell'edizione delè stata la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, ...

Meteo, ponte del 1° maggio 2023 all’insegna dell'instabilità: prima sole, poi violenti temporali La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – In Spagna il governo e le autorità regionali corrono ai ripari per provare a rimediare all’ondata di caldo record che sta investendo il Paese e che aumenterà nei prossimi mesi. Il minist ...La 90ma edizione dello CSIO di Roma – Piazza di Siena, è in programma dal 25 al 28 maggio: la grande novità del 2023 sarà il campo gara allargato, grazie all’utilizzo di quelli che fino all’anno scors ...